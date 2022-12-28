Великолучанин попался на краже продуктов накануне Нового года

11:32, 28 декабря 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Гагарина - поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.



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