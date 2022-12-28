Военный учебный центр откроется на базе ПсковГУ

11:10, 28 декабря 2022, ПАИ

Военный учебный центр откроется на базе Псковского государственного университета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Кроме того, подобные военные центры появятся в высших учебных заведениях в Ижевске, Грозном, Астрахани, Кирове, Липецке, Саранске, Благовещенске, Новгороде, Орле, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Смоленске, Тюмени, Череповце и Ярославле.

С подобной инициативой выступил в конце ноября министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новые военные учебные центры расширят географию военной подготовки с 52 до 68 российских регионов. В итоге число ВУЦ увеличится до 120.

Как отметил глава Минобороны, это позволит осуществлять военную подготовку в стенах вузов по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил.