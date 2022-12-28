Прокуратура добилась освещения улиц города Пыталово ночью

11:43, 28 декабря 2022, ПАИ

Исполнено решение суда по иску прокуратуры об освещении улиц города Пыталово ночью, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Ранее прокуратура выяснила, что в рамках заключенного муниципального энергосервисного контракта ночью фонари на улицах Пыталова отключают.

«Отключение освещения улиц городского поселения, в том числе автомобильных дорог местного значения, противоречит действующему законодательству и создает угрозу возникновения аварийных ситуаций на дорогах, дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, дестабилизации криминогенной обстановки и свидетельствует о нарушении прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания», - заявили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации городского поселения «Пыталово» с требованием об организации освещения улиц и автомобильных дорог в темное время суток, которое судом удовлетворено. В настоящее время решение суда исполнено, в бюджете поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов заложены соответствующие средства.