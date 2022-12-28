Пресс-конференция о детском травматизме проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная профилактике детского травматизма, проходит в медиацентре ПАИ 28 декабря.
Какие «новогодние» травмы могут получить дети? Как на каникулах сберечь детское здоровье? Как оказать первую помощь, не навредив?
Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача ГБУЗ ДОКБ, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев и детский хирург-травматолог Алексей Авдонин.
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