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Общество

Пресс-конференция о детском травматизме проходит в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная профилактике детского травматизма, проходит в медиацентре ПАИ 28 декабря. 

Какие «новогодние» травмы могут получить дети? Как на каникулах сберечь детское здоровье? Как оказать первую помощь, не навредив?

Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача ГБУЗ ДОКБ, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев и детский хирург-травматолог Алексей Авдонин.

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