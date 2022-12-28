Пресс-конференция о детском травматизме проходит в медиацентре ПАИ

12:02, 28 декабря 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная профилактике детского травматизма, проходит в медиацентре ПАИ 28 декабря.

Какие «новогодние» травмы могут получить дети? Как на каникулах сберечь детское здоровье? Как оказать первую помощь, не навредив?

Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача ГБУЗ ДОКБ, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев и детский хирург-травматолог Алексей Авдонин.