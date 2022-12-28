До +2 градусов ожидается в Псковской области 29 декабря

12:51, 28 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 декабря, сообщает Псковский гидрометцентр.

Прогнозируются небольшие осадки, ночью преимущественно в виде снега, днем в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градусов, днем - от -2 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.