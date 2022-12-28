Пропавшую женщину разыскивают в Великих Луках

12:25, 28 декабря 2022, ПАИ

Пропавшую женщину 1984 года рождения, жительницу деревни Лаврино Екатерину Волынцеву разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте».

20 декабря она ушла из дома и по сей день не вернулась.

По имеющимсяя данным, она была одета в красную куртку и черные штаны.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону 02 или 89113767676.