Пропавшую женщину разыскивают в Великих Луках
Пропавшую женщину 1984 года рождения, жительницу деревни Лаврино Екатерину Волынцеву разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте».
20 декабря она ушла из дома и по сей день не вернулась.
По имеющимсяя данным, она была одета в красную куртку и черные штаны.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону 02 или 89113767676.
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