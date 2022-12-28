Турчак предложил размещать портреты героев СВО на фасадах школ

12:48, 28 декабря 2022, ПАИ

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ при капремонте изображения с историческими деятелями, героями спецоперации и Великой Отечественной войны.

«В этой связи, предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, исторических деятелей, которые имеют непосредственное к данным учебным заведениям или населенным пунктам. Также предполагаем рассмотреть возможность присвоения школам имен героев. Знаем, что в регионах эта работа уже ведётся, нужно это делать повсеместно», - сказал Турчак на совещании по по программе капремонта школ, передает РИА Новости.

По его словам, в российских школах также было установлено более 10 тысяч «Парт Героев». Секретарь Генсовета призвал продолжить реализацию этого проекта, а также оснащать школьные залы для занятий самбо.

Напомним, «Парта Героя» — это всероссийский образовательный проект, цель которого — создание условий для формирования у школьников уважительного отношения к истории и героям своей страны. В рамках проекта на школьных партах размещается QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам, которые хорошо учатся и принимают активное участие в жизни школы.