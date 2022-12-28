Новые контейнерные площадки продолжают появляться в Псковской области
Новые контейнерные площадки продолжают появляться в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».
Таким новогодним подарком порадовала администрация городского поселения «Себеж» жителей деревни Клёвино, где проживает около 50 человек.
«Мы заботимся о чистоте даже в самых маленьких районах нашей области!» - отметили в компании.
График вывоза контейнеров: понедельник, пятница.
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