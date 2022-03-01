Троицкий мост в Пскове закроется на реконструкцию сегодня

07:00, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта закрывается для транспорта и пешеходов Троицкий мост в Пскове. С этого момента подрядчик приступит к разборке аварийного сооружения и возведению нового.

Реконструкция моста стала возможна благодаря усилиям администрации Псковской области, лично губернатора Михаила Ведерникова и дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства РФ. Объект включён в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Для автомобилей и пешеходов мост закроют не раньше 10:00. Псковичи смогут добраться до работы привычным маршрутоv. Обратно уже надо будет ехать в объезд. Для того чтобы попасть на Запсковье, можно будет воспользоваться Кузнецким мостом и мостом имени А. Невского. Пешеходы могут пройти по пешеходному мосту через Пскову от Финского парка к парку Строителей.

Утром автобус № 11 будет следовать по существующему маршруту. Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста смотрите в инфографике. Движение по обновленному мосту могут запустить уже в ноябре.