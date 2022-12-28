Пушкинский заповедник проводит конкурс рождественских открыток

12:57, 28 декабря 2022, ПАИ

В адрес «Музейной почты» Государственного Пушкинского заповедника на традиционный конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» поступило уже более пятисот работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Это творческое соревнование в Михайловском проводят ежегодно.

На сегодняшний день музейщики получили открытки из разных регионов страны: Москвы и Санкт-Петербурга, из больших и малых населённых пунктов Республики Татарстан, Республики Карелии, Красноярского края, Иркутской, Саратовской, Челябинской, Псковской областей и так далее. «Небывало большое число работ пришло к нам в этот раз из Донецкой и Луганской народных республик», — особо отметила член жюри конкурса, сотрудник «Музейной почты» Пушкинского заповедника Татьяна Романова.

Приём творческих работ продолжается. Отправить открытку-самоделку нужно до 10 января наступающего, 2023 года включительно (по штемпелю).

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.