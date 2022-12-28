Житель Себежа ударил собутыльника ножом из-за женщины

13:32, 28 декабря 2022, ПАИ

Житель Себежа ударил своего собутыльника ножом в живот, за что получил наказание в виде лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

21 мая 2022 года подсудимый при распитии спиртных напитков со своей сожительницей и знакомым ударил последнего ножом в область живота, причинив телесное повреждение, повлекшее тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

«Причиной конфликта стало применение потерпевшим физической силы в отношении женщины», - отметили в пресс-службе.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком 6 месяцев.