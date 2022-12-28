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Общество

Более 1000 юных псковичей получили травмы в ноябре-декабре

1186 обращений с травмами зафиксировали в приёмном покое детской областной клинической больницы с 1 ноября 2022 года. Об этом сообщил заместитель главного врача медучреждения, заведующий отделением спортивной медицины Евгений Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Из этих 1186 случаев 365 – травмы, связанные с «ватрушками». Спортивные травмы – почти такая же цифра. 30% от этой цифры – уже уличные падения», – уточнил Евгений Васильев.

Эксперт подчеркнул, что во время пандемии обращений было значительно меньше: «В период ковида у нас было резкое снижение травматизма, потому что все сидели дома. Травм было значительно меньше – 4-5 обращений за сутки, сейчас работа в травмпункте – это испытание для врача. Количество обращений за сутки просто зашкаливает».

«Ежегодно поступают дети с повреждениями от петард. Как правило, петарды дети покупают сами – это ошибка. Пользоваться такими вещами должны только взрослые, тогда мы сможем добиться, чтобы дети не получали такие травмы», – предупредил заместитель главного врача детской больницы.

По его словам, часто встречающиеся случаи травматизма малышей в быту – проглатывание магнитных шариков и батареек. «Дети едят всё, они глотают мизинчиковые батарейки, причём очень успешно. Технически достать её очень сложно», – добавил Евгений Васильев.

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