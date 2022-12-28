Новые посты станций скорой помощи построят в пяти районах Псковской области

13:17, 28 декабря 2022, ПАИ

Новые модульные посты станций скорой медицинской помощи в 2023 году построят в Струго-Красненском, Псковском, Палкинском, Себежском (в Идрице) и Локнянском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Перечень муниципалитетов по просьбе вице-спикера Армена Мнацаканяна на заседании парламентского комитета по соцполитике озвучила руководитель облздрава Марина Гаращенко.

Финансирование составит 55 млн рублей – эти расходы отражены в проекте областного бюджета на 2023 год. В эту же сумму входит ремонт Порховского поста.

Решение о создании программы по строительству быстровозводимых постов скорой помощи губернатор Михаил Ведерников и спикер Собрания Александр Котов приняли во время открытия пилотного проекта станции в Новосокольниках. Стоимость одного поста обойдётся бюджету примерно в 9 млн рублей.