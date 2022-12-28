Две породистые собаки не смогли пересечь границу в Псковской области

13:52, 28 декабря 2022, ПАИ

Йоркширского терьера и спаниеля не пропустили через границу России и Эстонии в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Собак везли из Германии в Москву и из Пскова в Эстонию.

Так, государственные инспекторы ведомства установили отсутствие в ветеринарном паспорте собаки породы «бивер-йоркширский терьер» сведений о вакцинации против бешенства, проведенной в течение 12 месяцев, предшествующих ввозу животного.

При вывозе другой установлено невыполнение требований регламента Европейского парламента по некоммерческому перемещению домашних животных. У собаки породы «кавалер-кинг-чарльз-спаниель» отсутствовал ветеринарный сертификат, гарантирующий выполнение ветеринарных требований ЕС.

Ввоз и вывоз собак был запрещен, оформлена декларация и акт о возврате животных.