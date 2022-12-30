Специальная операция. Главные события Псковской области в 2022 году глазами экспертов

09:41, 30 декабря 2022, ПАИ

На протяжении всего года Псковское агентство информации с участием экспертов ежемесячно составляло рейтинги главных событий, формируя их на основе оценок экспертного сообщества. В двенадцати рейтингах были отражены 120 событий, явлений, оказывавших наибольшее влияние на общественно-политические, экономические, социальные процессы в Псковской области. В прошедшем году по объективным причинам региональные события были плотно зашиты в канву общероссийских процессов и явлений.

Традиционно в конце декабря мы попросили наших экспертов назвать десять главных событий 2022 года. Но перед тем, как назвать топ-10 событий минувшего года, напомним, какие же события возглавляли ежемесячные рейтинги. Сразу бросается в глаза, что основным ньюсмейкером и инициатором целого ряда процессов и мероприятий был губернатор Псковской области Михаил Ведерников: семь раз события с его участием занимали лидирующие строчки наших рейтингов.

Топ-10 главных событий 2022 года по мнению экспертов

ТОП-5

5 место. Открытие завода «Титан-Полимер»

«Мы строили, строили и, наконец, построили», — фраза из популярного советского мультфильма уместна к описанию процесса, который мы наблюдали последние несколько лет с запуском производства в Псковской области группой компаний «Титан».

Строительство завода «Титан-Полимер» шло непросто, по объективным причинам. Серьезное влияние на график постройки и запуска производственных мощностей оказали пакетные санкции, введенные против России: инвесторы столкнулись с необходимостью искать новых специалистов по наладке и пуску импортного оборудования, используемого на заводе.

Но все мучения оказались позади, 28 декабря завод «Титан-Полимер» был торжественно открыт. О том, насколько важно это производство не только для России, но и для региона, свидетельствовало участие в запуске президента России Владимира Путина — он участвовал в церемонии по ВКС.

С запуском завода эксперты связывают начало нового этапа в развитии промышленности Псковской области. Речь как о появлении новых рабочих мест и налогах в бюджет, так и о появлении целого ряда сопутствующих производств. В общем, завод по производству гранул и БОПЭТ-пленки может стать ядром нового промышленного кластера и локализации в регионе нового типа производства.

4 место. Режим открытого неба: у аэропорта Пскова появился совладелец и инвестор — компания «Новапорт», открыт новый авиарейс Псков — Казань, но приостановлены рейсы на юг

Еще одно «экономическое» событие, связанное с активностью правительства региона в работе с инвесторами, попало в топ-5 главных событий года. В мае стало известно о том, что 4/5 акций Псковского аэропорта купила компания «Новапорт» — известный в России оператор аэропортовых комплексов.

Губернатор Михаил Ведерников и руководство компании «Новапорт» сразу озвучили планы по развитию аэропорта Пскова. Наконец, вопрос о строительстве нового терминала сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, назван порог пассажирооборота, с которого стройка терминала становится рентабельной: речь о 150 тысячах пассажиров в год. Названы даже временные рамки — 2025 год, но, может быть, и раньше. На прямой линии в конце года Михаил Ведерников повторно назвал и совсем уж грандиозную цифру: регион нацелен на доведение пассажиропотока Псковского аэропорта до полумиллиона человек.

Очевидно, что для этого количество авиарейсов из Пскова должно быть увеличено в разы. И не просто авиарейсов, а пользующихся спросом.

В этом плане 2022 год внес свои коррективы: по соображениям безопасности сразу несколько аэропортов на юге страны в этом году гражданские авиарейсы не принимали. Среди них оказались и те, что летали из Пскова, например, в Анапу и Симферополь.

Зато с сентября залетал самолет в Казань. Пока нельзя сказать, что рейс востребован. Однако псковичи к Новому году вошли во вкус: предновогодние самолеты в столицу Татарстана оказались заполнены полностью. Эксперты считают, что рейс еще «раскатается», но нужны дополнительные усилия, например, со стороны туротрасли и в Пскове, и в Казани.

3 место. Псковская область взяла шефство над Бериславским районом

Принято считать, что в Псковской области 26 муниципалитетов. Но летом к ним добавился еще один: регион взял шефство над Бериславским районом Херсонской области. Еще до подписания соглашения область планомерно оказывала району помощь: материалами, специалистами, всем, что должно было поскорее восстановить мирную жизнь. В Бериславе побывал губернатор Михаил Ведерников.

Помощь Бериславу оказалась под прицелом критики со стороны малочисленных злопыхателей: мол, зачем им помогать, все равно там все бомбят. Особо они активизировались после того, как российские войска отошли на другой берег Днепра.

Но Бериславский район — это, в первую очередь, люди, его жители. А помощь им не прекращалась: гуманитарная поддержка из Псковской области везлась туда, где временно осели беженцы из Берислава. Очевидно, что гуманитарная помощь будет иметь долговременный характер — столько, сколько понадобится.

Еще одна форма поддержки: сертификаты на жилье жителям Херсонщины и предложения им по трудоустройству в Псковской области.

По большому счету 2022 год с постоянной организацией и доставкой помощи беженцам, бериславцам, мобилизованным стал для региональных властей, для жителей Псковской области тестом на человечность. Все ли его прошли?

2 место. Коронавирус отступил: сняты основные ковид-ограничения

2022-й отодвинул на второй план пандемию коронавируса. Которую никто, кстати, не объявлял закрытой. Постепенная отмена коронавирусных ограничений в Псковской области, как и в других регионах, произошла в первом полугодии: псковичи задышали свободнее (буквально, ведь было отменено и обязательное ношение масок), бизнес развернул было плечи, но санкционная история и экономический кризис не дали этого сделать до конца.

Но ковид до конца не ушел. Его случаи по-прежнему фиксируются в Псковской области ежедневно, порог коллективного иммунитета далек от нужного предела. Спасает, пожалуй, только то, что вирус, после долгих мутаций, стал менее агрессивным.

Вернувшийся «в обиход» свиной грипп показывает нам, что жить в пандемийном состоянии придется теперь привыкнуть. Беда только в том, что в привычку ношение масок так и не вошло. Так же, как по-прежнему очень многим приходится доказывать необходимость вакцинации.

Пандемия с нами и по-прежнему давит на психику тяжелым грузом.

1 место. Специальная военная операция. Жители Псковской области — военные, мобилизованные, добровольцы — участвуют в защите интересов России

СВО — аббревиатура, которая вошла в историю России, Псковской области, которая теперь навсегда записана в памяти нескольких поколений россиян.

Сотни, тысячи военных, добровольцев, мобилизованных с оружием в руках уже почти год защищают интересы России и жителей ее новых регионов.

На жизнь простых псковичей, взаимоотношения между людьми, экономику региона — да все сферы жизни! — СВО уже оказала грандиозное влияние. Банальные слова «жизнь уже никогда не будет прежней» после 2022 года оказываются очень точными.

Количество экспертных оценок о том, что же будет дальше, зашкаливает. Мы не считаем возможным давать сейчас какие-либо оценки от себя или озвучивать те, что давали эксперты, делать прогнозы на будущее. Хотим лишь, как и большинство, с оптимизмом смотреть в свое будущее, будущее Псковской области и России.