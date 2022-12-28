Более 25 тысяч кубов снега вывезли из Пскова за декабрь

14:48, 28 декабря 2022, ПАИ

Более 25 тысяч кубов снега вывезли из Пскова за декабрь, рассказал председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Гость студии отметил, что в Пскове выпало достаточно много снега. «Точно выпало больше нормы, даже по сравнению с предыдущим годом. Мы помним, что в прошлом году было достаточно много снега. На данный момент с проезжих частей, пешеходных переходов, автобусных остановок вывезено порядка 28 тысяч кубов снега. Это за декабрь», — сказал Александр Грацкий.

По его словам, снег своевременно вывозят не только с центральных улиц, но и из спальных районов. «ГИБДД активно помогает при парковке автотранспорта под запрещающими знаками. Люди начали обращать внимание на знаки, смотрят, когда будут убираться», — сказал председатель УГХ.