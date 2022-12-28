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Культура

Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Псковском кремле

Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп» пройдёт в Приказной палате Псковского кремля 4 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Основными площадками новогодних празднеств Псковского музея-заповедника в этом году станут Псковский кремль, Довмонтов город, Приказная палата, Власьевская башня – все эти исторические, полные тайн и легенд места наполнятся для вас волшебной атмосферой Нового года и Рождества», - говорится в сообщении.

На концерте «Новогодний калейдоскоп» псковичи и гости города смогут услышать произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомятся с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами. В мероприятии примут усчастие молодые музыканты города Пскова, лауреаты международных конкурсов.

Концерт состоится 4 января в 19:00.

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