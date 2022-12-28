«Ба! Знакомые все лица!»: выставка портретов откроется в Поганкиных палатах

15:50, 28 декабря 2022, ПАИ

Новогоднее пространство «Елка в старом доме» и выставку «Ба! Знакомые все лица!» смогут посетить псковичи и гости города в Поганкиных палатах с 2 по 8 января с 10:00 до 18:00, а далее с 9 по 31 января с 11:00 до 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставочный проект «Ба! Знакомые все лица!» демонстрирует альбом рисунков с представителями губернского дворянства и военного начальства начала 1820-х годов. В 1996 году Государственный музей А. С. Пушкина приобрел данный альбом рисунков с надписью «г. Воронеж в 30-х годах XIX столетия».

39 портретов, в том числе ранее неизвестные изображения, позволяют узнать, кто окружал А. С. Пушкина в период михайловской ссылки 1824 – 1826 годов. Отмечается, что новизна представленной иконографии заключается в манере исполнения и передаче портретного сходства изображенных персон.

«Губернский альбом сам по себе является замечательным свидетельством эпохи. В дворянской культуре первой половины XIX века такие сборники занимали важное место, представляя собой целый внутренний мир, в озорных шаржах и откровенных поэтических экспромтах которого встречалось больше правды, чем в допущенных цензурой произведениях литературы и искусства», - говорится в сообщении.