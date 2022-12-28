Заражённый салат не пропустили через границу в Псковской области

16:38, 28 декабря 2022, ПАИ

Ввоз заражённого свежего салата и листовой свёклы запретили псковские специалисты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежей руколы и листовой свёклы мангольд, всего - более четырех тонн. Подкарантинная продукция следовала автомобильным транспортом из Сербии в Нижегородскую область.

В ходе проведения проверки было установлено, что свежая зелень заражена насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом.

Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов, то выпуск более четырех тонн свеклы и салата на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственника продукция подлежит уничтожению.