Заражённый салат не пропустили через границу в Псковской области
Ввоз заражённого свежего салата и листовой свёклы запретили псковские специалисты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора проверили партию свежей руколы и листовой свёклы мангольд, всего - более четырех тонн. Подкарантинная продукция следовала автомобильным транспортом из Сербии в Нижегородскую область.
В ходе проведения проверки было установлено, что свежая зелень заражена насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом.
Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов, то выпуск более четырех тонн свеклы и салата на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственника продукция подлежит уничтожению.
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