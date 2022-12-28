Запрет на продажу зажигалок поддержали в областном Собрании

16:05, 28 декабря 2022, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал проект объединённой зоны охраны трёх объектов культурного наследия в Новосокольниках – вопрос об утверждении границ охранной зоны будет рассматриваться на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Председатель комитета Алексей Севастьянов предоставил слово для доклада заместителю руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елене Жуковой. Специалист начала выступление с благодарности депутатам и аппарату Собрания за конструктивное взаимодействие и помощь на этапе подготовки документов к рассмотрению. В объединённую зону охраны вошли три объекта, расположенные в исторической части Новосокольников: Локомотивное депо, здание бани и жилой дом. По словам Елены Жуковой, инициатором и заказчиком разработки проекта объединённой зоны охраны выступило ОАО «Российские железные дороги».

«Учитывая компактное расположение объектов по отношению друг к другу, защитные зоны переплетаются и создают единую зону, в границах которой на сегодняшний момент остановлено развитие территории и любая хозяйственная деятельность», - пояснила специалист. Проект объединённой зоны охраны позволит обеспечить сохранность памятников, сложившейся исторической застройки, ландшафта и при этом реализовать инвестиционные программы по развитию железнодорожной станции Новосокольники.

Специалист назвала предельные высотные регламенты, предусмотренные проектом. На территории производственного использования максимальная разрешённая высота строений составляет 20 метров, минимальная высотность установлена для зоны усадебной застройки – 9 метров. На двух других участках – 12 и 16 метров.

С учётом проведения предварительного обсуждения проекта в рамках работы парламентского комитета у депутатов не возникло дополнительных вопросов к докладчику. Комитет рекомендовал принять на сессии проект объединённой зоны охраны в Новосокольниках без правок.

Вице-спикер Игорь Дитрих представил коллегам законодательную инициативу комитета по труду и социальной политике – об установлении на территории области ограничений розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идёт о газовых баллончиках и зажигалках.

«Необходимость введения ограничительных мер возникла из-за распространения в подростковой среде новой разновидности токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается вдыханием углеводородных сжиженных газов», - пояснил Игорь Дитрих, обратив внимание на опасные последствия для здоровья несовершеннолетних. Вице-спикер отметил, что летальных случаев в Псковской области не зарегистрировано, но примеры отравления с последующей госпитализацией известны.

Одновременно с установлением запрета на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, предлагается предусмотреть административную ответственность за его нарушение. Полномочиями по составлению протоколов наделяются сотрудники областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, но, как уточнил руководитель ведомства Андрей Михеев, если аналогичный закон будет принят на федеральном уровне, штрафовать за нарушение будут уже сотрудники полиции.

Алексей Севастьянов поинтересовался, сколько человек работает в правительственном комитете. Выяснилось, что в отделе, который будет составлять административные протоколы, всего четыре сотрудника.

«Четыре человека на весь регион. Это при нагрузке по надзору и контролю за розничной торговлей», - обратил внимание Алексей Севастьянов и усомнился, что такими силами можно эффективно справиться с поставленной задачей. «Начнём работать, посмотрим, что будет получаться», - отреагировал Андрей Михеев на опасения депутата.

«Что-то мне подсказывает, что мы ещё вернёмся к этому вопросу», - резюмировал обсуждение председатель комитета по законодательству и предложил коллегам перейти к голосованию. Депутаты поддержали оба законопроекта. Окончательное решение будет принято на сессии.