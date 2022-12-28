Жалоб от псковичей никогда мало не было и не будет — глава УГХ

17:49, 28 декабря 2022, ПАИ

Жалобы от псковичей чаще всего поступают в социальных сетях, сообщил председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Жалоб никогда мало не было и не будет. Более 50 % из них отсеиваются уже через полдня, потому что техника идёт, делает свой круг по очистке, люди пишут в 8:00, в 10:00, а в 12:00 там уже чисто. Если техника идёт круг, нельзя чистить Рижский и в эту же минуту еще 155 улиц», — заметил Александр Грацкий.

По его словам, бывают и объективные жалобы, потому что есть человеческий фактор: где-то техника не доехала или мастер проморгал, ситуации бывают разными.

Гость студии отметил, что жалобы поступают от жителей разных микрорайонов города. «Когда идёт снег - жалуются на качество уборки центральных улиц. Снег уходит - начинает жаловаться частный сектор. Чтобы поступали жалобы с одного и того же места, такого нет», - сказал он.

Руководитель УГХ уточнил, что в городе ведется мониторинг жалоб. «Жалобы поступают не только на уборку улиц, бывает, и на уборку пришкольных территорий, детских садов, за это отвечают разные управления. Мы уже знаем, либо мы будем на объекте в этот день, либо подрядчик, либо понимаем, что нужно посетить объект, если там никого не было. Подрядчик нам отчитывается, а мы передаём информацию людям, которые мониторят жалобы», — обратил внимание Александр Грацкий.