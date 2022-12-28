В Пскове будут судить петербуржца за убийство 19-летней давности

17:14, 28 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области будут судить жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в убийстве бизнесмена из Белоруссии 19 лет назад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Мужчину, проживающего все эти годы под чужим именем, задержали в Петербурге по делу о мошенничестве и фальшивомонетничестве. Однако во время этапирования в Псковскую область он признался в убийстве белорусского предпринимателя.

Задержанный сообщил, что в 2003 году он скрывался от российского суда в Белоруссии под вымышленным именем. Но 27 сентября решил сопровождать потерпевшего как охранник в деловой командировке в Россию. Во время поездки он поссорился с бизнесменом, убил его возле одного из кафе в Псковской области и скрылся. Материалы дела направлены в суд.