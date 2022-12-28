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Общество

Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующие документы опубликовали на портале правовой информации. 

Нововведение предусматривает появление на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы страхования на случай банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или лишения их лицензии. Компенсации будут выплачиваться из фонда гарантирования пенсионных резервов, который пополнят из взносов НПФ и некоторых других источников, пишет РИА Новости. 

Допускается перевод гарантийного возмещения в другой негосударственный пенсионный фонд. 

Если владелец счета пока ведет накопление средств, ему гарантирована компенсация до 1,4 миллиона рублей, а если уже получает со счета пенсионные выплаты — гарантирована выплата пенсии в текущем размере, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. 

Систему создают по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании.  

Кроме того, в действующее законодательство вносят изменения, необходимые для реализации базового документа. Они касаются особенностей рассмотрения дела о банкротстве негосударственных пенсионных фондов, исполнения АСВ функций временной администрации и полномочий конкурсного управляющего НПФ, а также ведения агентством реестра обязательств фонда. 

Предусмотрено, что требования АСВ, приобретенные после выплаты или перевода гарантийного возмещения в другой НПФ, удовлетворяют в составе требований кредиторов первой очереди за счет средств пенсионных резервов и конкурсной массы. 

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