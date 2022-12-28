Количество первичных профорганизаций увеличилось в Псковской области за год

17:58, 28 декабря 2022, ПАИ

Итоги 2022 года подвел на заседании, состоявшемся в большом зале Дома профсоюзов, Псковский областной совет профсоюзов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Уходящий год был насыщен событиями - это и начало специальной военной операции, и пересмотр, вследствие этого, сложившихся экономических связей, и снятие большинства ограничений, введённых в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», - отметили в региональном профобъединении.

«В непростой ситуации профсоюзы области продолжили свою деятельность, направленную на защиту социально-трудовых и экономических прав и интересов трудящихся области. Сегодня, как никогда, нужны единство, сплоченность и солидарность. Вместе мы защищаем права трудящихся», - подчеркнул председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

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Он также сообщил, что актуальным остаётся вопрос по сохранению и увеличению численности членов профсоюзов, созданию первичных профорганизаций. По словам руководителя облсовпрофа, общая численность членов профсоюзов территориального объединения на 1 января 2022 года составляла 44 600 человек. На начало года в области насчитывалось 634 первичные профсоюзные организации. К концу года их число увеличилось на 13. В общественно-политической сфере региона Псковский облсовпроф продолжает играть важную роль среди некоммерческих организаций, обратил внимание Игорь Иванов.

В рамках мероприятия профсоюзным активистам региона вручили почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма.