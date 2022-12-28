Пскович попытался украсть красную икру перед Новым годом

17:35, 28 декабря 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже четырёх банок икры и аудиоколонки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня в 12:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из торгового центра, расположенного на Рижском проспекте. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы установили, что один из посетителей совершил хищение четырёх банок красной икры и аудиоколонки.

Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего псковича и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.