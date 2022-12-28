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Общество

Полицейские и представители коренных народов России записали новогоднее поздравление

Видеоролик с малыми народами России сняли в МВД. Фото скрин видео

2022 год был посвящен культурному наследию народов Российской Федерации. Управление МВД России сняло уникальный видеоролик-поздравление с Новым годом, в котором участвуют малые народности России.

На территории России проживает около 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых представляет самобытную культуру, язык, обычаи, уникальные ремесла и промыслы.

В регионах страны прошли мероприятия, направленные на популяризацию народного искусства, сохранение традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия народов и этнических общностей Российской Федерации.

Многие из представителей коренных народностей проходят службу в системе МВД России. Каковы бы ни были различия между ними, сколько бы часовых поясов и километров не разделяло их, они объединены профессиональным отношением к делу, любовью к Родине, преемственностью поколений.

Сотрудники полиции совместно с представителями малых народностей подготовили поздравительный новогодний видеоролик с пожеланиями благополучия и счастья в 2023 году.

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