В суд направлено дело о хищениях в региональных подразделениях МВД в особо крупных размерах

19:27, 28 декабря 2022, ПАИ

Следователи по особо важным делам (о преступлениях прошлых лет) Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили уголовное дело в отношении троих из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошеннических действий в особо крупном размере и других преступлениях (ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 222, ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчинённые из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций города Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, совершили хищение мошенническим путём бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также похитили мошенническим путём 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате указанных и иных противоправных действий общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные денежные средства на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.