Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В суд направлено дело о хищениях в региональных подразделениях МВД в особо крупных размерах

Следователи по особо важным делам (о преступлениях прошлых лет) Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили уголовное дело в отношении троих из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошеннических действий в особо крупном размере и других преступлениях (ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 222, ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчинённые из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций города Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, совершили хищение мошенническим путём бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также похитили мошенническим путём 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате указанных и иных противоправных действий общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные денежные средства на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2022

Пропавших детей разыскивают в Псковской области
28 декабря 2022

Пропавшую женщину разыскивают в Великих Луках
27 декабря 2022

Псковичке предложили сыграть на бирже и обманули на 170 тыс. рублей
27 декабря 2022

В Псковской области осудили эмиссара террористической организации
26 декабря 2022

Водитель госпитализирован в результате съезда автомобиля в кювет в Дновском районе
25 декабря 2022

В московском аэропорту провели замену самолёта на авиарейсе Москва – Псков
25 декабря 2022

Пропавшего юношу в Псковской области нашли мёртвым
25 декабря 2022

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП у кафе «Берёзка»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...