Маслосырозавод «Порховский» обязали выплатить компенсацию пострадавшему работнику

20:21, 28 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Порховского района провела проверку по обращению работника АО «Маслосырзавод «Порховский», в ходе которой установлено, что вследствие ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц за соблюдением работниками предприятия требований охраны труда и техники безопасности здоровью одного работника был причинён тяжкий вред. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Прокурор района в интересах работника направил заявлние в Порховский районный суд о взыскании с организации в пользу пострадавшего работника компенсации морального вреда.

По результатам судебного разбирательства требования прокурора удовлетворены. С АО «Маслосырзавод «Порховский»в пользу работника взысканы денежные средства с сумме 400 000 рублей.

В настоящее время АО «Маслосырзавод «Порховский» исполнено решение суда, пострадавшему работнику выплачена денежная компенсация морального вреда в полном объёме.