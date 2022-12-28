Минздрав России посчитает наркоманов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ и Росстату актуализировать формы для сбора данных о количестве пациентов, страдающих наркоманией, и собрать соответствующую статистику в медицинских организациях. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.
«Минздраву России (М. А. Мурашко) совместно с Росстатом России провести анализ и актуализацию статистических форм, применяемых для сбора информации о количестве пациентов, страдающих наркологическими заболеваниями или получающих лечение, обеспечить сбор статистической информации от медицинских организаций всех форм собственности», — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года.
Кроме того, Голикова поручила Минздраву актуализировать перечень наименований токсических веществ, которые чаще всего встречаются при острых отравлениях химической этиологии.
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