Минздрав России посчитает наркоманов

20:43, 28 декабря 2022, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ и Росстату актуализировать формы для сбора данных о количестве пациентов, страдающих наркоманией, и собрать соответствующую статистику в медицинских организациях. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.

«Минздраву России (М. А. Мурашко) совместно с Росстатом России провести анализ и актуализацию статистических форм, применяемых для сбора информации о количестве пациентов, страдающих наркологическими заболеваниями или получающих лечение, обеспечить сбор статистической информации от медицинских организаций всех форм собственности», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года.

Кроме того, Голикова поручила Минздраву актуализировать перечень наименований токсических веществ, которые чаще всего встречаются при острых отравлениях химической этиологии.