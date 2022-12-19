В новогоднюю ночь в Пскове будут дежурить все аварийные службы

22:41, 28 декабря 2022, ПАИ

Все псковские аварийные и коммунальные службы будут дежурить в новогоднюю ночь. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире псковской радиостанции «Серебряный дождь».

«Дежурства распределены как среди администрации, так и среди управлений городского хозяйства», — уточнил Александр Грацкий.

Кроме того, городской начальник заметил, что в СМИ будут опубликованы все номера для экстренной связи со службами.



