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В новогоднюю ночь в Пскове будут дежурить все аварийные службы

Все псковские аварийные и коммунальные службы будут дежурить в новогоднюю ночь. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире псковской радиостанции «Серебряный дождь». 

«Дежурства распределены как среди администрации, так и среди управлений городского хозяйства», — уточнил Александр Грацкий.

Кроме того, городской начальник заметил, что в СМИ будут опубликованы все номера для экстренной связи со службами.

 

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