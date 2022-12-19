В новогоднюю ночь в Пскове будут дежурить все аварийные службы
Все псковские аварийные и коммунальные службы будут дежурить в новогоднюю ночь. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире псковской радиостанции «Серебряный дождь».
«Дежурства распределены как среди администрации, так и среди управлений городского хозяйства», — уточнил Александр Грацкий.
Кроме того, городской начальник заметил, что в СМИ будут опубликованы все номера для экстренной связи со службами.
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