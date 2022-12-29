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Общество

Агей Инесей наступил по народному календарю

Память святого Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета — отмечают сегодня. Об этом пишет портал calend.ru.

По преданию, он жил за 500 лет до Рождества Христова. Аггей побуждал власть имущих продолжить реставрацию Иерусалимского храма, которая была приостановлена при предыдущем правителе.

Сведений о жизни пророка практически не сохранилось. Предание повествует лишь о том, что Аггей в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею и предсказал возвращение своего народа из плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был погребен.

На Руси на Агея (Аггея) Инесея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

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