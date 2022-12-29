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Общество

В России предложили закрепить цены на капремонт

Единую техническую и ценовую политику для региональных операторов капитального ремонта жилых домов создадут власти. Вопрос проработает Минстрой к 2024 году, следует из проекта плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, пишет газета «Известия».

Сейчас отсутствуют единые правила и требования к капремонту, поэтому средства граждан иногда используются нецелевым образом, а качество услуг страдает, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Также власти планируют уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

В Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов сказали, что инициатива направлена на повышение качества и унификации ремонтных работ, урегулирование разных спорных ситуаций. Для этого нужно установить единые требования к определению самих работ и особенностям их выполнения, определить их предельную стоимость, отметили в ассоциации. 

«Повышать эффективность программы капремонта необходимо, и разработка единых критериев и стандартов, безусловно, этому будет способствовать. Вместе с тем основной вопрос остается прежним: необходимо увеличивать объем финансирования программы, причем явно не за счет граждан. Тогда она будет максимально эффективна», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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