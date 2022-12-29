Порядка 58 млрд рублей составит исполнение бюджета Псковской области в 2023 году

07:50, 29 декабря 2022, ПАИ

Традиционные встречи с фракциями областного Собрания депутатов провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии рассмотрения бюджета на 2023 год, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Этот год был непростой, но вместе, хорошей командной работой, кропотливым трудом мы смогли добиться серьёзных результатов, которые укрепим в следующем году», - отметил глава региона.



По его словам, исполнение доходов на 2023 год планируется на уровне 58 миллиардов рублей: «Это на 6,3 миллиарда рублей больше той суммы, которую парламентарии принимали в первом чтении бюджета».

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Также Михаил Ведерников прокомментировал бюджетные показатели в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, дорожного строительства, транспортной доступности региона, энергетики, ЖКХ, местного самоуправления, сельского хозяйства и по другим направлениям.



«Благодарю наших депутатов и лично председателя Псковского областного Собрания Александра Алексеевича Котова за то, что интересы жителей региона для них всегда в приоритете», - заключил губернатор.