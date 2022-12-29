4 из 10 псковичей признались, что верят в новогодние приметы – опрос

08:30, 29 декабря 2022, ПАИ

4 из 10 псковичей признались, что верят в новогодние приметы, как следует из опроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

14 % горожан ежегодно загадывают желание под бой курантов, 7 % — выпивают бокал шампанского. 5 % опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4 % необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.

Кроме того, 3 % верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.



1 из 100 псковичей встречает Новый год только в новой одежде. По 2 % голосов у таких новогодних ритуалов, как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.



Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 5 % респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок, а также поход в баню.