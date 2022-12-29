Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Псковской области сегодня

08:55, 29 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днём будет идти небольшой мокрый снег, а ночью прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Максимальная температура днём и минимальная ночью составят -2 и +3 градуса соответственно.

В Пскове температура днем и ночью - 0 и +1 градус. В Великих Луках температура днем и ночью - 0 и +2 градуса.