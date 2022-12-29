Пьяный пешеход угодил под колеса автомобиля в Невельском районе

09:43, 29 декабря 2022, ПАИ

ДТП произошло на 23-м км автодороги Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь в Невельском районе 28 декабря около 20:00. Как сообщили ПАИ в ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, 62-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 59-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения навстречу автомобилю.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в медучреждение.