Михаил Ведерников прокомментировал итоги уходящего года

10:16, 29 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги уходящего года. Сегодня, 29 декабря, глава региона участвует в работе сессии регионального парламента, он обратится к депутатскому корпусу с бюджетным посланием, передает корреспондент ПАИ.

«Прежде всего, по традиции прокомментирую итоги уходящего года и те тенденции, в рамках которых мы с вами работаем и развиваем регион. Год объективно был очень сложным. На него пришлось завершение наиболее острого этапа борьбы с пандемией. Напомню, что систему QR-кодов мы отменили только в марте, а требование обязательного ношения масок – в мае. В феврале началась специальная военная операция, которая повлияла на все сферы нашей жизни. Многие жители Псковской области приняли непосредственное участие в СВО. Военнослужащие и силовики – на передовой. Врачи, спасатели, волонтёры, госслужащие – в жизни прифронтовых территорий», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что много усилий потребовалось и для корректной организации частичной мобилизации. Буквально с первых дней был организован и выделен в отдельное направление блок работы с семьями участников СВО, который сегодня является одним из приоритетов в работе правительства Псковской области.

«Беспрецедентным информационным и санкционным давлением наши враги пытались раскачать ситуацию изнутри, создать серьезную турбулентность в обществе, ослабить, а еще лучше разрушить нашу экономику. Мы постоянно анализировали ситуацию, прогнозировали наиболее вероятные сценарии развития событий, быстро и точно принимали необходимые решения. Вместе с вами, с депутатами Псковского областного Собрания, нам приходилось корректировать бюджет, определять актуальные приоритеты, чтобы в итоге нивелировать возможный ущерб для области. Безусловно, никто не снимал с нас и текущих задач. А мы изначально поставили перед собой очень амбициозные цели на 2022 год. К слову, большинство из них были успешно достигнуты», - продолжил глава региона.

Он поблагодарил за работу глав и депутатов органов местного самоуправления, руководителей территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и депутатов Псковского областного Собрания.

«Значительную поддержку на федеральном уровне оказывает наш сенатор, Андрей Анатольевич Турчак. В том числе его усилиями регион получил беспрецедентное финансирование по линии развития системы образования. Большую помощь оказывает и наш владыка Тихон. Его идеи, его усилия помогают запускать проекты в сфере культуры, защиты нашего наследия и развития инфраструктуры наших муниципалитетов. У нас с вами сильная команда. Мы вместе справляемся со всеми сложностями и показываем системный результат», - заключил Михаил Ведерников.