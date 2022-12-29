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Общество

Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах

Следы пестицидов выявлены в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации, рассказали в Роскачестве. 

«Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов», – сказали в Роскачестве, передает РИА Новости.

Отмечается, что химические средства были обнаружены в цитрусовых марок «Клеменулес», приобретенных в сети Metro, «Перекресток» и «Ашан», «Семейная покупка» из «Ленты» и Global Village – из сети «Пятерочка». «В то же время содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации. Меньше всего их в мандаринах «Клеменулес» (36 мкг/кг), больше всего – в Global Village (48 мкг/кг)», – добавили в Роскачестве.

При этом уточняется, что все исследованные Роскачеством мандарины – безопасные. Однако фрукты рекомендуется тщательно мыть перед употреблением, а также быть аккуратнее, делая настойки на мандариновой кожуре или кладя цедру в чай, так как концентрация пестицидов в кожуре выше.

«Все овощи и фрукты, поступающие в продажу, проходят приёмку на складах, имеют все необходимые сопроводительные документы, также регулярно проводятся выборочные лабораторные исследования продукции», – сказала директор по качеству «Ашан Россия» Марина Якушева, уточнив, что компания пока не получала результатов исследования от Роскачества.

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