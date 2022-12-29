Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным – губернатор

10:31, 29 декабря 2022, ПАИ

Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным. Половину расходов формируют направления образования, соцзащиты и здравоохранения, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, глава региона обратился к депутатскому корпусу с бюджетным посланием, передает корреспондент ПАИ.

На данный момент, по его словам, запланированы доходы консолидированного бюджета на уровне 57,6 млрд рублей, расходы – в объеме 60,4 млрд, дефицит составит 2,8 млрд.

«К тем доходам, которые рассматривались в рамках предыдущего чтения, добавились 6,3 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета. В том числе: 2,2 млрд дотаций; 1 млрд на развитие дорожного хозяйства; 910 млн на комплексное развитие сельских территорий; более 830 млн на социальную сферу и культуру; почти 700 млн на коммунальные объекты и охрану окружающей среды», - уточнил губернатор.

Также на 1 млрд 344 млн рублей увеличен резерв на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта сумма включает в себя индексацию, повышение МРОТ, средства на увеличение зарплат младших категорий муниципальных служащих. «Зарплат менее 20 тыс. рублей в этой сфере не должно быть просто технически», - заметил глава региона.

На 250 млн рублей увеличено финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Еще 200 млн будут направлены на индексацию мер социальной поддержки, 70 млн – дополнительно на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. В целом на эти цели направим почти 250 млн рублей, это на 14 млн больше, чем в 2022 году, продолжил он.

«Отдельно отмечу, что финансирование нацпроектов остаётся на достаточно высоком уровне. Уже подтверждено 12,4 млрд рублей. С первого чтения эта сумма выросла на 1,8 млрд рублей», - сказал губернатор.