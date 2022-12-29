Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным – губернатор

Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным. Половину расходов формируют направления образования, соцзащиты и здравоохранения, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, глава региона обратился к депутатскому корпусу с бюджетным посланием, передает корреспондент ПАИ.

На данный момент, по его словам, запланированы доходы консолидированного бюджета на уровне 57,6 млрд рублей, расходы – в объеме 60,4 млрд, дефицит составит 2,8 млрд.

«К тем доходам, которые рассматривались в рамках предыдущего чтения, добавились 6,3 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета. В том числе: 2,2 млрд дотаций; 1 млрд на развитие дорожного хозяйства; 910 млн на комплексное развитие сельских территорий; более 830 млн на социальную сферу и культуру; почти 700 млн на коммунальные объекты и охрану окружающей среды», - уточнил губернатор.

Также на 1 млрд 344 млн рублей увеличен резерв на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Эта сумма включает в себя индексацию, повышение МРОТ, средства на увеличение зарплат младших категорий муниципальных служащих. «Зарплат менее 20 тыс. рублей в этой сфере не должно быть просто технически», - заметил глава региона.

На 250 млн рублей увеличено финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Еще 200 млн будут направлены на индексацию мер социальной поддержки, 70 млн – дополнительно на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. В целом на эти цели направим почти 250 млн рублей, это на 14 млн больше, чем в 2022 году, продолжил он.

«Отдельно отмечу, что финансирование нацпроектов остаётся на достаточно высоком уровне. Уже подтверждено 12,4 млрд рублей. С первого чтения эта сумма выросла на 1,8 млрд рублей», - сказал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2022

Авиарейс планируется запустить из Пскова в Уфу
29 декабря 2022

В кампусе ПсковГУ разместится музей «Россия – моя история»
29 декабря 2022

Шоумен Александр Робин станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»
29 декабря 2022

Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным – губернатор
29 декабря 2022

Строительство медкорпуса ПсковГУ поможет решить проблему с кадрами – Вера Емельянова
29 декабря 2022

Вера Емельянова рассказала о достижениях молодых псковичей
29 декабря 2022

ВИДЕО Поезд Деда Мороза прибыл в Великие Луки

29 декабря 2022

Оборудование на 2 млрд рублей поступило в псковские медорганизации за три года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...