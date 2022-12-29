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Общество

Правительство продлило действие программы «Льготная ипотека»

Действие программы «Льготная ипотека» продлено ещё на полтора года – до 1 июня 2024 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. 

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Предложение об изменении параметров ипотечных программ озвучил президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.

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