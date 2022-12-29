В кампусе ПсковГУ разместится музей «Россия – моя история»

10:52, 29 декабря 2022, ПАИ

В кампусе ПсковГУ разместится музей «Россия – моя история». Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

Говоря о строительстве кампуса ПсковГУ и создании музея «Россия – моя история», глава региона пояснил: «Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов. На данный момент работы по строительству кампуса продолжаются. Оставшиеся объёмы в размере 81 млн рублей отыграны новым контрактом, срок сдачи по которому – 2023 год. Вместе с тем у кампуса очень сложная конструкция здания, которая не раз перепроектировалась. Мы посмотрели, что получается и какие есть площади. Некоторые из них отлично подходят под музей – под другие задачи их просто не приспособить».

Губернатор и владыка Тихон приняли решение и согласовали его с федеральным руководством. В итоге в кампусе будет открыт музей «Россия – моя история». «Есть определённые временные смещения, связанные с перепроектированием, но они не критичные – оба проекта будут реализованы в следующем году», - заметил Михаил Ведерников.

А здание, которое раньше было определено под музей, по его словам, станет Центром для одарённых детей. «Подрядчик выполняет общестроительные работы, на объекте уже установлены каркас и кровля, проложены внутренние коммуникации. Одновременно идёт перепроектирование внутренних помещений. Эти работы затем разыграем отдельным конкурсом», - заключил губернатор.