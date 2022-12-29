Всероссийский детский центр планируется открыть в Печорах

11:01, 29 декабря 2022, ПАИ

О судьбе лагеря «Стремительный» в Печорах, который был закрыт на реконструкцию до ноября 2023 года, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«На базе лагеря будет создан современный Всероссийский детский центр общей стоимостью почти три миллиарда рублей, который будет работать круглогодично», - сказал глава региона.

Как сообщил Михаил Ведерников, на прошлой неделе он получил письмо, что соответствующее финансирование на следующий год уже подтверждено на федеральном уровне. «Это крайне важный и очень дорогостоящий проект, который для нашего региона будет объективно беспрецедентным», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, в рамках работы лагеря будут предоставляться квоты для детей Псковской области. «Уверен, очень скоро этот лагерь станет знаковым местом для всей страны», - подытожил губернатор.