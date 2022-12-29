50 миллионов рублей направят на содержание Социального городка под Псковом

11:11, 29 декабря 2022, ПАИ

Более 6,8 миллиарда рублей запланировано в бюджете Псковской области на социальную защиту населения. Это на 1,8 миллиарда меньше, чем в текущем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступив с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Причина – введение на федеральном уровне единого пособия, которое объединит пять действующих сегодня мер поддержки и будет реализовываться через Фонд пенсионного и социального страхования», - объяснил он.

Из крупных и значимых расходных статей губернатор назвал следующие:

– На 4,5 миллиона увеличено финансирование программы социальных контрактов. Общая сумма составит уже 466 миллионов рублей.

«К слову, в 2022 году почти половина всех контрактов была ориентирована на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Это один из факторов, благодаря которым по итогам года занятость в секторе МСП выросла на 12,1 %», - пояснил Михаил Ведерников.

– 50 миллионов предусмотрено на содержание Социального городка.

«В этом году в связи с ростом цен нам не хватило средств на завершение строительства. В начале следующего года рассчитываем на федеральную поддержку в этом вопросе», - сказал глава региона. По его словам, объект крайне важный для Псковской области, но такой же сложный, так как фактически пришлось на ходу переделывать проектно-сметную документацию, обновлять и актуализировать каждый её пункт на новые нормативы. При этом все технические вопросы на сегодня решены, осталось получить дополнительное финансирование.

На развитие «Доступной среды» предусмотрено 26,2 миллиона рублей. Ещё почти 1,5 миллиона будет направлено на адаптацию МКД под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. «Этому вопросу будем стараться уделять больше внимания и увеличивать региональное финансирование. Федеральных средств на эти цели не предусмотрено», - заметил псковский губернатор.