Шоумен Александр Робин станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»

10:45, 29 декабря 2022, ПАИ

Шоумен, ведущий Александр Робин станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (ФМ 88.3) сегодня, 29 декабря, в 14:00.

- Новый год к нам мчится: какие форматы выбирают люди для новогодних корпоративов?

- Акция: почему ведущие не делают скидок для друзей и знакомых?

- Лежачий Дед Мороз: как выйти из неловкого положения на мероприятии, если ты ведущий?

- Не трогать бокалы: как проходит «окультуривание» гостей на мероприятиях.

- Индивидуальная программа: почему ведущие не пишут сценариев?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».