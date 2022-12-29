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Общество

Полмиллиарда рублей направят на поддержку сферы занятости в Псковской области

Финансирование сферы труда и занятости населения в Псковской области останется на уровне 2022 года и составит 446 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Финансирование направления труда и занятости остаётся на уровне 2022 года – 446 млн рублей», - заявил он.

По его словам, текущих мер поддержки достаточно и занятость остаётся на уровне 2021 года.

Ранее сообщалось, что 28 декабря в Пскове открылся обновленный Центр занятости населения. Объем средств, затраченных в 2022 году на модернизацию отделения занятости, составил 26 043,9 тыс. рублей.

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