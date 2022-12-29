Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Авиарейс планируется запустить из Пскова в Уфу

Порядка 130 миллионов рублей запланировано на субсидирование авиамаршрутов (на 108 млн уже подписаны договоры с Росавиацией). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Рассчитываем, что сохранятся все направления этого года, возможно, добавится Уфа – соответствующие переговоры уже ведутся и с правительством Башкортостана, и с заинтересованными авиакомпаниями», - сказал глава региона.

Он также отметил, что оставшиеся средства пока зарезервированы на случай открытия южных направлений – Анапы и Симферополя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2022

Запрет на продажу детям газовых баллончиков введён в Псковской области
29 декабря 2022

«Новогодний десант» Дедов Морозов поздравил детей в псковской инфекционке
29 декабря 2022

Авиарейс планируется запустить из Пскова в Уфу
29 декабря 2022

В кампусе ПсковГУ разместится музей «Россия – моя история»
29 декабря 2022

Шоумен Александр Робин станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»
29 декабря 2022

Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным – губернатор
29 декабря 2022

Строительство медкорпуса ПсковГУ поможет решить проблему с кадрами – Вера Емельянова
29 декабря 2022

Вера Емельянова рассказала о достижениях молодых псковичей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...