Авиарейс планируется запустить из Пскова в Уфу

11:36, 29 декабря 2022, ПАИ

Порядка 130 миллионов рублей запланировано на субсидирование авиамаршрутов (на 108 млн уже подписаны договоры с Росавиацией). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Рассчитываем, что сохранятся все направления этого года, возможно, добавится Уфа – соответствующие переговоры уже ведутся и с правительством Башкортостана, и с заинтересованными авиакомпаниями», - сказал глава региона.

Он также отметил, что оставшиеся средства пока зарезервированы на случай открытия южных направлений – Анапы и Симферополя.