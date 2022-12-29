«Псковпассажиравтотранс» погасит все долги в начале 2023 года

12:13, 29 декабря 2022, ПАИ

Результаты финансового оздоровления «Псковпассажиравтотранса» озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Мы занимались данным вопросом все последние годы. Уже можно сказать, что финансовое положение предприятия объективно выровнялось», - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в 2018 году объём кредиторской задолженности предприятия составлял почти 500 миллионов рублей, а уже в феврале следующего года все долги будут погашены. «Останется только долг перед нашим же КУГИ в размере 27 миллионов рублей», - добавил Михаил Ведерников.

По его словам, просроченная задолженность по зарплатам также отсутствует. «Работу по обновлению автопарка предприятия мы продолжим, уровень поддержки будет не ниже 2022 года», - заключил псковский губернатор.