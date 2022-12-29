До семи миллионов рублей снизились убытки «Псковавтотранса»

12:03, 29 декабря 2022, ПАИ

О результатах финансового оздоровления предприятия «Псковавтотранс», которое в основном занимается автостанциями, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Предприятие генерирует достаточно серьёзные убытки. В предыдущие годы это было порядка 10-20 миллионов рублей в год. В этом году мы провели аудит активов, оптимизировали определённые расходы и снизили убытки до уровня порядка семи миллионов рублей», - сказал глава региона.

По его словам, сейчас идёт работа над модернизацией и оптимизацией существующей сети автостанций. В ходе неё с главами районов пройдёт обсуждение, насколько каждый убыточный объект актуален для местных жителей. «Если мы приходим к общему мнению, что району автостанция нужна, то мы переходим к её переформатированию – передаче прав собственности муниципалитетам, внедрению роботизированных касс, привлечению инвесторов», - пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что на данный момент ведется работа с шестью такими объектами: автостанциями в Плюссе, Новосокольниках, Стругах Красных, Дно, Палкино и Старом Изборске. «По итогам этого этапа убытки предприятия сократятся на 3,3 миллиона рублей, затраты на ремонт сократятся примерно на девять миллионов рублей», - резюмировал он.