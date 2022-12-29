Более 50 тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр за год

16:10, 29 декабря 2022, ПАИ

Уходящий год в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина запомнится удачными премьерами, фестивалями, премиальными номинациями, наградами и, безусловно, возросшим зрительским интересом. К концу года посещаемость спектаклей достигла девяноста процентов. Всего более 50 тысяч зрителей побывали в Псковском театре драмы в 2022 году.

Премьеры

В этом году Псковский театр драмы выпустил шесть новых спектаклей. Каждая премьера вызвала тёплый отклик у публики. Репертуар большой сцены пополнили спектакли «Дядя Ваня» по пьесе Чехова (режиссёр — Павел Зобнин), «Морфий» по медицинским рассказам Булгакова (режиссёр — Антон Фёдоров) и «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу (режиссёр — Дамир Салимзянов).

На Малой сцене режиссёр Дмитрий Акриш поставил спектакль «Бовари» по роману французского прозаика Гюстава Флобера.

Музыкальную афишу дополнили спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» и спектакль-концерт «Случайный вальс». Автор идей и режиссёр музыкальных спектаклей Псковского театра драмы — художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Кроме того, в театре появился новый музыкальный формат — квартирник на свежем воздухе «Бейрут». Это бесплатный уличный концерт артистов театра для горожан.

Гастроли и номинации на «Золотую маску»

Востребованность спектаклей Псковского театра драмы театральными фестивалями страны в последние годы остаётся высокой.

Спектакль Антона Фёдорова «Морфий» завоевал главную награду XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге (приз зрительских симпатий) и был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» как в главной номинации («Лучший спектакль большой формы»), так и в персональных (актёры Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Камиль Хардин и художники Антон Фёдоров, Александр Стройло, Игорь Фомин). Лауреаты премии «Золотая маска» станут известны весной 2023 года после показа спектаклей в Москве.

Спектакль «Дядя Ваня» также был отмечен экспертным советом «Золотой маски» и вошёл в лонг-лист премии как один из самых заметных спектаклей сезона.

Спектакль «Серёжа очень тупой» Дмитрия Месхиева получил специальный приз «За отражение абсурда современной жизни» и диплом в номинации «Лучший актёрский ансамбль» (отмечены артисты Сергей Скобелев, Андрей Кузин и Ислам Галиуллин) на VII Всероссийском фестивале «Русская комедия» в Ростове-на-Дону. Спектакль «Смерть Тарелкина» режиссёра Хуго Эрикссена стал участником XIII Международного фестиваля «Александринский».

Успешный сезон провела и детская театральная мастерская «Гвозди». Итогом учебного года стал спектакль «Что в конверте?» в постановке педагогов студии Александра Суховского и Людмилы Масленниковой. Спектакль уже несколько месяцев идёт с аншлагом в Новом зале Псковского театра драмы, а в ноябре участвовал в одном из главных российских фестивалей детских коллективов «Образ». Показ спектакля состоялся на сцене Театра им. Образцова в Москве.

Фестивали: театр, музыка, инклюзивное искусство

Главными событиями XXIX Пушкинского театрального фестиваля стали показы выдающихся российских спектаклей последних лет, спектаклей – лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска» «Товарищ Кисляков» (Александринский театр, режиссёр — Андрей Калинин) и «Преступление и наказание» («Приют комедианта», режиссёр — Константин Богомолов).

Также свои спектакли на театральном фестивале в Пскове представили Воронежский ТЮЗ («Последняя жертва» Анатолия Ледуховского) и Псковский театр драмы («Дядя Ваня» Павла Зобнина), в музыкальную афишу фестиваля вошли концерты легендарного петербургского «ВолковТрио».

Ещё одним знаковым культурным событием для региона стал музыкальный фестиваль «Крещендо», в рамках которого в 2022 году прошло два крупных концерта (симфонический и джазовый) с участием известного пианиста Дениса Мацуева и юных талантливых музыкантов.

Помимо Пушкинского театрального фестиваля, который Псковский театр драмы проводит уже 29 лет, в 2022 году состоялся ещё один фестиваль, ставший уже традиционным, – «Другое искусство». Это форум, благодаря которому люди с особенностями здоровья могут продемонстрировать широкой общественности свои творческие достижения. В этом году мы совместно с центром лечебной педагогики провели около 30 мероприятий – спектакли, выставки, кино, мастер-классы, лекции. Звёздными участниками фестиваля и кураторами особенных артистов стали актёры Анвар Либабов, Нелли Уварова, Евгений Редько, режиссёры Андрей Афонин, Алексей Злобин, Борис Павлович, художник Геннадий Устюгов, музыкант Алексей Горшенев и другие.

«Особенный зритель»

«Другое искусство» — не единственный проект, привлекающий в театр зрителей с особенностями здоровья. В 2022 году в рамках проекта «Особенный зритель» театр показывал четыре спектакля с тифлокомментированием для слабовидящих (в том числе беби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра»), в галерее «Цех» работала выставка «История скульптуры на ощупь» и прошли мастер-классы по лепке из пластилина.

Выставки в галерее «Цех»

Всего в «Цехе» в 2022 году прошло 10 выставок. В театральной галерее состоялись такие знаковые для Пскова выставки, как «Псковский эстамп» (выставка, объединившая работы 20 псковских графиков) и выставка графики Ильи Семина, известного псковичам, скорее, в качестве живописца. Также в галерее «Цех» выставлялись в этом году Геннадий Устюгов, Сергей Бакин, Александр Бушуев, Виктор Сиренко, Алиса Волкова, Алексей Кульбин, Григорий Кацнельсон.

Псковский театр драмы продолжает свой 117-й театральный сезон, благодарит своих зрителей за любовь к искусству и поздравляет с наступающим Новым годом!

Источник: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина