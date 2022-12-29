Волна тепла ожидается в Псковской области в январе

13:49, 29 декабря 2022, ПАИ

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в январе составит от -4,7 до -5,5 градуса. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150 % от нормы, от 37 до 65 мм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В течение января днём температура воздуха ожидается в пределах от -1 до -6 градусов, а по ночам в первой половине месяца она составит от -5 до -10 градусов с отдельными понижениями до -11 и -13 градусов. Во второй половине января в регионе прогнозируется от -8 до -13 с отдельными понижениями от -15 до -18 градусов.

Волна тепла пройдёт в начале 20-х чисел января, когда дневные температуры будут в пределах от -3 до +2 градусов. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

По данным Псковского гидрометцентра, уровень воды в реках и Псковском и Чудском озёрах будет около нормы для зимнего периода.

Также отмечается, что при сильных порывах ветра возможно падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций на людей и автотранспорт, а также случаи травматизма среди населения, обусловленные гололедицей.

«В период новогодних праздников возможны случаи получения травм населением при неправильном использовании пиротехнических средств. В области могут произойти аварии, связанные с повреждением (обрывом) линии электропередач, нарушениями в системе ЖКХ, в работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, с нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения», — добавили в ведомстве.